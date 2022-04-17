Війська РФ обстріляли Бровари на Київщині, пошкоджені інфраструктурні об’єкти – мер

Російські військові вранці 17 квітня завдали удару по Броварах на Київщині, через що в місті пошкоджені об’єкти інфраструктури, повідомив мер Ігор Сапожко.

«Сьогодні з самого ранку були влучання в низку інфраструктурних об’єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією і водопостачанням», – сказав Сапожко у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці.

Мер не уточнив, що це за об’єкти, і чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

Він додав, що всі служби працюють «у посиленому режимі», і закликав містян «не забувати про те, що йде війна», та не знімати відео про обстріли.

Раніше сьогодні у ЗМІ і соцмережах були повідомлення про звуки вибухів у Києві, проте перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що вибухів у столиці вранці 17 квітня не було, «швидше за все, була робота протиракетної оборони».

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула, кілька зазнали поранень і госпіталізовані після ракетного удару по столиці України, який російські війська здійснили зранку 16 квітня. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Міський голова також укотре попросив киян, які не повернулися до столиці, залишатися в безпечніших місцях.

16 квітня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що зберігається загроза ракетних ударів як з території Білорусі, так і Росії по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.