Кличко: внаслідок ранкового обстрілу в Києві одна людина загинула, кілька поранені

Одна людина загинула і кілька зазнали поранень та госпіталізовані після ракетного удару по столиці України, який російські війська здійснили зранку 16 квітня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Наші сили протиповітряної оборони роблять все можливе, аби захистити нас, але ворог – підступний і безжальний. Не таємниця, що один з російських генералів днями заявляв, що вони готові до ракетних атак по столиці України. І, як ми бачимо, – вони здійснюють такі обстріли», – написав Кличко в мережі Telegram.

Про обстріл Дарницького району Києва Віталій Кличко без подробиць повідомив уранці 16 квітня. Міський голова також укотре попросив киян, які не повернулися до столиці, залишатися в безпечніших місцях.