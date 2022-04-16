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Кличко: Київ знову став обʼєктом атаки військ РФ

Архівне фото. Мер Києва Віталій Кличко біля пошкодженого будинку внаслідок обстрілу в час масштабного вторгнення Росії до України. Київ, 18 березня 2022 року

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що українська столиця потрапила під обстріл уранці 16 квітня.

«Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються», – написав Кличко в мережі Telegram, закликавши жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Міський голова також укотре попросив киян, які не повернулися до столиці, залишатися в безпечніших місцях.

Військовий очільник Львівської області Максим Козицький заявив 16 квітня, що під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 5:46 за місцевим часом і тривала до 7:02, «працювала протиповітряна оборона».

Київ уже вдруге цього тижня став обʼєктом атаки російських військових.

У російському Міноборони 15 квітня повідомили про удар по військовому об'єкту в Києві - нібито по Жулянському машинобудівному заводу.

Агенція AFP повідомила, що внаслідок обстрілу постраждав завод у Київській області, що виготовляє ракети «Нептун». Ці ракети використовували для удару по російському крейсеру «Москва».

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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