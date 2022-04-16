Кличко: Київ знову став обʼєктом атаки військ РФ

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що українська столиця потрапила під обстріл уранці 16 квітня.

«Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються», – написав Кличко в мережі Telegram, закликавши жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Міський голова також укотре попросив киян, які не повернулися до столиці, залишатися в безпечніших місцях.

Військовий очільник Львівської області Максим Козицький заявив 16 квітня, що під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 5:46 за місцевим часом і тривала до 7:02, «працювала протиповітряна оборона».

Київ уже вдруге цього тижня став обʼєктом атаки російських військових.

У російському Міноборони 15 квітня повідомили про удар по військовому об'єкту в Києві - нібито по Жулянському машинобудівному заводу.

Агенція AFP повідомила, що внаслідок обстрілу постраждав завод у Київській області, що виготовляє ракети «Нептун». Ці ракети використовували для удару по російському крейсеру «Москва».