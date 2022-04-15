СБУ: Росія сама обстріляла Брянську область

У Службі безпеки України заявляють, що Росія сама обстріляла Брянську область – про це свідчать останні перехоплення телефонних розмов російських військових.

«Це наші стріляють», – пояснює своїй дружині російський військовий, який зараз перебуває у Донецькій області.

На її запитання «навіщо так робити?» відповідає: «Так потрібно. Так роблять для того, щоб типу хохли провокують... Таке ж було і під час чеченської війни. Квартири підривали в Москві, типу, що це терористи. Насправді, це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна – ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Климова»

14 квітня у Росії заявили про обстріл Климівського району Брянської області. Очільник області Олександр Богомаз, не надавши доказів, звинуватив в обстрілі Збройні сили України.

13 квітня у Міноборони РФ заявили про «спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Росії». При цьому російські військові пригрозили завданням «ударів по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві». Українська сторона заявила, що готова до будь-яких сценаріїв.