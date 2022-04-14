У Росії заявляють про сім постраждалих унаслідок обстрілу, звинувачують ЗСУ

Семеро осіб, серед яких вагітна жінка та дитина, постраждали внаслідок обстрілу Климівського району Брянської області, повідомив 14 квітня очільник області Олександр Богомаз. Не надавши доказів він звинуватив в обстрілі Збройні сили України.

«Унаслідок обстрілу постраждали два житлові будинки, серед жителів є постраждалі. На місці працюють відповідні служби МНС. Людям зараз надається вся необхідна медична допомога. Урядом Брянської області вживаються всі необхідні заходи для надання допомоги постраждалим», – написав Богомаз.

У російських областях, що межують із Україною, з 11 квітня запровадили «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки. Він діє в Курській, Бєлгородській, Брянській областях, двох районах Воронезької області, двох районах Краснодарського краю, що межують з Україною морем, а також на півночі окупованого Росією Криму.

13 квітня губернатор Курської області Роман Старовойт стверджував, що в цій області «з боку України» був обстріляний прикордонний наряд.