«Їх дострілювали»: як російські військові цілили по цивільних

Тетяна Забаштанська

Цивільні жертви під час будь-якої війни майже неминучі. Проте цілеспрямоване знищення українських мирних жителів, які не несуть жодної загрози для військових РФ, стало однією із відмінних рис війни, яку веде Кремль проти України. Світ вже спостерігав за тим, як скидаються авіабомби на житлові квартали Харкова, Маріуполя, Рубіжного, Бородянки, Сум та інших міст. Вжахнувся масовим винищенням цивільних у Бучі: усіяні тілами загиблих вулиці містечка, у багатьох за спиною – зв'язані руки. Досі триває ексгумація братських могил там, мер Бучі Анатолій Федорчук повідомив, що там вже виявили щонайменше 400 загиблих.​

Проте, за півтора місяця цієї війни завдяки камерам спостереження вдалося зафіксувати і самі моменти прицільних пострілів по людях, які евакуювалися. Журналіст Радіо Свобода Дмитро Джулай дослідив 3 конкретні випадки убивств мирних жителів. Ось чому ці вбивства – навмисні.

Ще 7 березня Служба безпеки України, посилаючись на свідчення затриманого російського військового,повідомила, що Росія дала прямий наказ своїм військовим розстрілювати цивільних.

Про пострілах по цивільному населенню з початку повномасштабного російського вторгнення свідчать численні фото та відео, якими діляться в соціальних мережах користувачі. І мова в цих випадках йде не про авіанальоти, коли військовий може не бачити свою жертву, а про ціленаправлений розстріл.

Вбивство в Іванкові, Київська область

Йшов другий день широкомасштабного вторгнення Росії. Із Іванкова на півночі Київщини Олег Булавенко разом із сином евакуюють трьох своїх улюблених вівчарок.

На виїзді, приблизно за 80 кілометрів від білоруського кордону, по автівці чоловіків розпочався обстріл. Як наразі відомо, в той період цю дорогу російська армія активно використовувала для перекидання військ в напрямку Києва.

Побачивши рух однієї з російських військових колон, батько із сином зупинилися, щоб перечекати, проте по них раптово відкрили вогонь. Від отриманих вогнепальних поранень Олег Булавенко невдовзі помер. Не вижили й дві вічарки. Його син дивом урятувався.

Радіо Свобода отримало відео, на якому зафіксовано фатальний інцидент. Хоча на зйомці не видно, хто стріляв, завдяки доступній інформації про розташування російських військ та свідченням одного із свідків вдалося виявити, що вогонь по цивільній машині вела саме російська армія:

Вогонь по сім'ї з немовлям

1 березня на Житомирській трасі під обстріл потрапила колона з чотирьох цивільних машин. В одній із машин перебував разом із своєю родиною киянин Алі Шехайтлі.

Вони переховувалися у підвалі приватного будинку в селищі Бузова. Проте, 28 лютого всього за 30 метрів від їхнього будинку впала авіабомба, після чого чоловік з родиною ухвалили рішення евакуюватися.

«Хата тряслася, немов картковий будинок. Нас врятувало лише те, що у той момент ми всі були в підвалі. На ранок ми, нажахані цим всім, збагнули, що бомбардують жорстко і вирішили виїхати», – розповідає він.

Родина зібрала речі та колоною із чотирьох автомобілів вирушили до виїзду. По дорозі вони натрапили на танки, які наглухо перегородили шлях на виїзд. Не розуміючи, належать танки російській армії чи українській, вони вирішили припаркуватися на узбіччі, проте, раптово по машинам почався вогонь.

«Була жорстка черга [пострілів] і жорсткі влучення. Було враження, наче по машинах били кувалдою», – згадує Алі.

Від обстрілу постраждала мати та тітка Алі.

«Тітці куля поцілила в хребет і уламок потрапив у легені. Моя мама перенесла три операції, у неї прострелене плече, зламана ключиця і поранення в ногу, в литковий м'яз», – стверджує він.

За словами Алі, найбільше постраждала перша машина в колоні, в якій знаходилося троє дітей та двоє дорослих. Це авто не потрапила на запис відеореєстратора, проте, як стверджує постраждалий, побачивши колону танків, родина звернула та сховалася за зупинкою, після чого по автівці почався цілеспрямований обстріл.

«По них стріляли рандомно. У них не поцілили, але було жорстоко, їх дострілювали», – розповідає він.

Радіо Свобода вдалося знайти фото російської танкової колони, яка найімовірніше і відкрила вогонь по мирних цивільних. На танках можна побачити характерний для російської військової техніки білий-«зимовий» камуфляж, а також сумнозвісний ідентифікатор у вигляді латинської літери «V».

Про автентичність фото свідчать, зокрема, метадані цього оригінального фотофайлу, який був зроблений всього за 18 хвилин до обстрілу.

Розстріл подружжя під Бучею

Евакуація з Київської області стала фатальною для ще однієї родини. 7 березня жертвами російських куль стало молоде подружжя, Максим та Ксенія Іовенки. Того дня вони разом із сином та кумою евакуювалися із Ірпеня й в напрямку села Мрія натрапили на російський танк. Ні чоловік, ні дружина не вижили.

Німецький канал ZDF опублікував відео із дрону, на якому видно момент вбивства Максима: чоловік виходить із машини з піднятими руками і падає. Убивство дружини не потрапило на зйомку, так як вона була розстріляна всередині авто. В живих залишилися син пари та їхня кума.

Цим випадком вирішив зайнятися журналіст ZDF Арндт Гінцель, якому вдалося навести докази причетності російських військових.

«Є численні свідчення, що це були російські (чеченські) солдати. Наприклад, бачимо танк, який позначений літерою «V». Також солдати на формі мають білі пов’язки», – зазначив він.

Німецькі журналісти стверджують, що їм вдалося підтвердити автентичність згаданої зйомки.

«Кадри з дрону реальні. Нам вдалося перевірити їхню справжність. Нам також вдалося уточнити час та місце [розстрілу]», – розповідає Гінцель.

На додачу, факт того, що стріляли російські солдати підтвердив і свідок, який їхав в колоні із загиблими Іовенками. Його машина теж потрапила під обстріл.

Реакція Росії

Попри численні факти та низку доказів щодо атаки російських військових на мирних жителів України та цивільні об'єкти, Росія не прокоментувала жодного зі згаданих випадків.

Кремль продовжує стверджувати, що цілями атак є лише українська армія та військова інфраструктура.

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