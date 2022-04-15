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Російські війська знову обстріляли Миколаїв, є постраждалі – голова облради

Наслідки попереднього обстрілу Миколаївської обласної державної адміністрації, 29 березня 2022 року

Російські війська обстріляли Миколаїв, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у своєму телеграмі 15 квітня.

«Обстріляли з РЗСВ (реактивної системи залпового вогню – ред.) один з районів міста. На жаль, є постраждалі… бережіть себе, не виходьте з укриття!» – закликала вона.

Раніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про повітряну тривогу в Миколаєві.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій у області наразі не повідомляла про обстріл.

Унаслідок обстрілів Миколаєва касетними боєприпасами 4 квітня 10 людей загинули, 46 були поранені.

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви.

Касетні бомби по Миколаєву, «колаборант» у Каховці, викрадені мери Херсонщини
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Касетні бомби по Миколаєву, «колаборант» у Каховці, викрадені мери Херсонщини

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