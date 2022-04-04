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Обстріли Миколаєва касетними боєприпасами: 10 загиблих, 46 поранених

Рятувальники біля будівлі Миколаївської ОДА. Внаслідок обстрілу будівлі, який стався 29 березня, загинуло 35 людей. Ілюстративне фото

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва касетними боєприпасами 10 людей загинуло, 46 поранені, повідомив vер Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, окрім житлових будинків, російські військові обстріляли будівлі двох лікарень, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 13 навчальних закладів.

Це вже не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Зокрема 27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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