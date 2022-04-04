Обстріли Миколаєва касетними боєприпасами: 10 загиблих, 46 поранених

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва касетними боєприпасами 10 людей загинуло, 46 поранені, повідомив vер Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, окрім житлових будинків, російські військові обстріляли будівлі двох лікарень, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 13 навчальних закладів.

Це вже не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Зокрема 27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.