Інфраструктура Миколаївського порту зазнала значних пошкоджень через обстріли військ РФ

По морському порту Миколаєва російські війська завдали удару, інфраструктура зазнала значних пошкоджень, повідомила Адміністрація морських портів України.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Міністерство інфраструктури напередодні в Telegram повідомляло, що нині порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська та Херсона тимчасово не працюють через російську військову агресію. Також не працює Білгород-Дністровський порт через відсутність в порту флоту та вантажів.

Водночас у відомстві казали, що порти Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса, Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного біля причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».