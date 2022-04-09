Касетні бомби по Миколаєву, «колаборант» у Каховці, викрадені мери Херсонщини

У держзраді звинуватили голову Миколаївської окружної прокуратури, повідомили в СБУ. За даними слідства, підозрюваний передавав російській стороні відомості про результати обстрілів, локацію блокпостів та розкривав паролі. Миколаїв знову пережив два найсильніші ракетні обстріли, були використані касетні боєприпаси, заборонені однією з конвенцій ООН.

Місто Снігурівка Миколаївської області майже місяць перебуває в окупації. Місцеві жителі розповідають про тортури у Скадовську. Законно обраний голова міста виїхав, його двічі викрадали та били російські військові.

У Каховці російські військові представили Павла Філіпчука як «керуючого містом». Через погрози, місто Олешки залишив мер Євген Рищук.

У Херсонській прокуратурі кажуть, що вже офіційно зафіксували 137 випадків викрадення російськими силами українців у Херсонській області. Говорять про те, що мерів викрадають, прокуратурі відомо про 14 випадків застосування тортур до викрадених.

Кремль не коментує факти викрадень та тортур керівників органів місцевого самоуправління українських населених пунктів.

Росія заперечує, що веде на території України загарбницьку війну та називає це «спеціальною операцією». Росії з 24 лютого не вдалося захопити жодне велике місто, окрім Херсона, де попри репресії тривають протести населення проти окупації.