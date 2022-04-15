«Укроборонпром» підтвердив обстріл військами РФ Жулянського машинобудівного заводу

Державне підприємство «Укроборонпром» підтвердило обстріл у ніч на 15 квітня російськими військовими Жулянського машинобудівного заводу «Візар» у Вишневому, поблизу Києва.

«15 квітня близько 01:30 ночі Росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар». Це сталося після того, як «ширпотреб» українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ «Нептун» виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер «Москва» країни-агресора», – йдеться в повідомленні «Укроборонпрому».

Концерн зазначає, що попри запити ЗМІ щодо подробиць «стану справ на підприємстві», просять обмежитися інформацією, яку надають офіційні джерела з власної ініціативи.

«Хочемо наголосити: попри регулярні ракетні удари та обстріли наших оборонних підприємств, Україні є чим воювати. Динаміка надходження військової та спеціальної техніки до найпотужнішої армії світу – Збройних сил України – тільки зростає», – йдеться в повідомленні.

Раніше у соцмережах, деякі медіа повідомляли про звуки вибухів в Києві та на Київщині. Те, що російські військові завдали трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області згодом підтвердив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

В російському Міноборони повідомили про удар по військовому об’єкту в Києві, вказуючи якраз Жулянський машинобудівний завод.

Агенція AFP повідомила, що внаслідок обстрілу постраждав завод у Київській області, що виготовляє ракети «Нептун». Ці ракети використовували для удару по російському крейсеру «Москва».