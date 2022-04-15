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Через обстріл евакуаційних автобусів на Харківщині загинули семеро людей – прокуратура

Ще 27 людей поранені. Ілюстративне фото

Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси поблизу смт Борової у Харківській області, загинули семеро людей, ще 27 поранені.

«За даними слідства, 14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 людей отримали поранення», – йдеться у повідомленні прокуратури Харківської області.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ, з боку російських сил продовжується часткове блокування та обстріли міста Харкова.

В ООН станом на 12 квітня підтвердити загибель 1842 і поранення 2493 цивільних людей через війну Росії проти України. Проте в організації зауважують, що реальні цифри є «значно вищими».

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