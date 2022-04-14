Від початку вторгнення РФ на Харківщині загинули 503 цивільних, зокрема 24 дитини – ОВА

На Харківщині від 24 лютого внаслідок російської збройної агресії загинули 503 мирних жителі, зокрема 24 дитини, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«За добу росіяни завдали 34 удари із РСЗВ та артилерії по районах Харкова. Сьогодні окупанти обстрілювали Золочів і населені пункти, що поряд. На жаль, є постраждалі. По області за день вісім цивільних поранені російськими обстрілами, одна людина загинула», – написав Синєгубов у телеграмі.
По області складним, за його словами, залишається Ізюмський напрямок, там тривають бої.
«Але наші ЗСУ тримають позиції й отримують немало бойових перемог, про які не одразу можемо розповісти, адже ведуться бойові операції. Сили спеціальних операцій підірвали міст із російською технікою, що прямувала до Ізюму. Це бронеавтомобіль «Тигр», Камаз і три Урали. Наші бійці знищили усю ворожу колону. Також сьогодні над Балаклією ЗСУ збили ворожий безпілотник «Орлан-10», який вів розвідку», – додав голова ОВА.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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