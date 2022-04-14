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Через бойові дії в Україні загинули 197 дітей – Офіс генпрокурора

Плюшевий ведмедик висить на гілці пошкодженого дерева біля житлового будинку, зруйнованого під час масштабного вторгнення Росії до України. Селище Бородянка Київської області, 5 квітня 2022 року

Унаслідок бойових дій після початку повномасштабного вторгнення Росії до України станом на ранок 14 квітня постраждали щонайменше 548 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«При цьому 197 дітей загинуло та 351 зазнали поранень різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Офіс зазначає, що дані не остаточні, триває їх встановлення в місця ведення активних бойових дій, на окупованих та деокупованих територіях.

«Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15», – повідомляє ОГП.

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Прокурори вказують, що кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу міста Краматорська Донецької області збільшилася до семи – в лікарні померли ще дві дитини.

«Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1014 закладів освіти, з них 91 зруйнований повністю», – додають у Офісі генерального прокурора.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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