Зеленський планує обговорити з Макроном заяву про те, що українці й росіяни – «братні народи»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову президента Франції Емманюеля Макрона назвати російську агресію проти України геноцидом.

Виступаючи на спільному брифінгу з президентами Польщі, Латвії, Естонії та Литви 13 квітня, голова держави визнав, що наразі сам не чув цю заяву Макрона.

«Ця заява, якщо вона правдива… Ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі. Тому я обов’язково зроблю все можливе, щоб сьогодні обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли знайде час», – пообіцяв він.

Напередодні Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Макрона, назвавши її такою, що «розчаровує». У відомстві заявили, що наразі немає «ані моральних, ані реальних підстав вести розмови про «братні» зв’язки російського та українського народів».

Раніше цього тижня президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджував, що росіяни і українці є «братами».

Відповідаючи в інтервʼю телеканалу France 2, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» на означення вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав: «Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – ред.) – брати».

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Президент США Джо Байден 12 квітня вперше означив словом «геноцид» дії, до яких вдається Росія на території України. Звертаючись до американців, він наголосив, що їхній добробут не має залежати від того, чи «диктатор вчинить геноцид», маючи на увазі дії російського лідера Володимира Путіна щодо українців.

Інші світові лідери, такі як британський премʼєр Борис Джонсон та польський президент Анджей Дуда, також використовували слово «геноцид», щоб описати дії Росії в Україні. Використання такої риторики наразі не тягне за собою ніяких юридичних наслідків, але має значну політичну вагу.