Ле Пен виступила проти заборони енергоресурсів із Росії

У Франції кандидатка в президенти та представниця праворадикального «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен 12 квітня заявила, що підтримує санкції проти Москви через Україну, але не в питанні імпорту російських енергоносіїв. За словами Ле Пен, вона не хоче, щоб французи страждали від наслідків санкцій щодо нафти та газу.

На тлі президентських виборів у Франції та війни Росії проти України критики Ле Пен вказали на її попередні звʼязки з Москвою. Сама Ле Пен засудила російську агресію щодо сусідньої країни.

У другому турі виборів глави французької держави Ле Пен боротиметься з чинним президентом Емманюелем Макроном. Голосування відбудеться 24 квітня.

Більшість країн Євросоюзу вдаються до заходів для скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну. Однозначно відмовляється зробити це лише Угорщина. Водночас залежність деяких країн, наприклад Німеччини, від російського газу настільки істотна, що їхнє керівництво заявляє, що повна відмова від постачання з Росії можлива лише через кілька років. Влада таких держав побоюється зростання цін на енергоносії для громадян.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до парламенту Литви заявив, що ЄС має назвати чіткі терміни відмови від імпорту енергоресурсів із Росії та внести їх до одного з пакетів санкцій проти Кремля.

Раніше ЄС запровадив пʼять пакетів санкцій щодо Росії та Білорусі, під санкції потрапили понад 1000 російських фізичних і юридичних осіб та цілі галузі економіки. Останній пакет заборонив імпорт вугілля з Росії та вʼїзд на територію Євросоюзу російського та білоруського вантажного транспорту.

Раніше ембарго на російські енергоресурси запровадили США та Велика Британія, які споживали значно менше російської нафти, ніж Євросоюз.