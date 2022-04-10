Франція: до другого туру президентських виборів вийшли Макрон і Ле Пен

Чинний президент Франції Емманюель Макрон та представниця правого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен виходять до другого туру президентських виборів.

Такими є дані екзитполів, опубліковані після закриття виборчих дільниць. Згідно з ними, Макрон набрав 28,6% голосів , Ле Пен – 24,4%.

Передвиборча кампанія відбувалася на тлі вторгнення Росії до України. Макрон, за власним визнанням, проводив порівняно пасивну передвиборчу кампанію саме через війну в Україні, передає AFP.

Закордонні французькі території вже проголосували в суботу через різницю в часі.

У 2017 році 39-річний Макрон став наймолодшим президентом Франції. Він переміг Ле Пен, набравши 66% голосів. Згодом його партія «Вперед!» отримала більшість місць у парламенті.