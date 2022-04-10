У Франції відбуваються вибори президента

У Франції вранці 10 квітня відкриваються дільниці для голосування на виборах президента. Участь у першому турі беруть 12 кандидатів.

За прогнозами, волевиявлення завершиться виходом у другий тур чинного президента Емманюеля Макрона та представниці праворадикального крила Марін Ле Пен.

Зокрема, за даними Politico, у першому турі Макрон матиме перевагу в декілька відсотків над Ле Пен.

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Передвиборча кампанія відбувалася на тлі вторгнення Росії до України. Макрон, за власним визнанням, проводив порівняно пасивну передвиборчу кампанію саме через війну в Україні, передає AFP.

Закордонні французькі території вже проголосували в суботу через різницю в часі.

У 2017 році 39-річний Макрон став наймолодшим президентом Франції. Він переміг Ле Пен, набравши 66% голосів. Згодом його партія «Вперед!» отримала більшість місць у парламенті.