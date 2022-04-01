«Росія має не сподіватися на перемогу» – міністр закордонних справ Франції про війну в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України.

«Росія має не сподіватися на перемогу. Ставки для нас стратегічні. Ми маємо дуже чітку мету — ні в чому не поступатися і активізувати наші зусилля до повного припинення вогню на всій території України та реальних переговорів», – сказав французький міністр журналістам у столиці Естонії Таллінні, де перебуває з візитом.

Ле Дріан додав, що Франція хоче показати партнерам «на всіх континентах», що «оскільки російська війна в Україні є запереченням принципів і зобов’язань, які захищають нас усіх, це справа кожного». Він також застеріг від довіри словам Москви про скорочення активності військ на окремих напрямках, сказавши: «Ми можемо судити лише про вчинки».

З 30 березня Ле Дріан перебуває в турне, яке передбачає відвідання Фінляндії, Естонії та Литви.

Раніше цього тижня в інтервʼю CNN міністр закордонних справ Франції заявив про незначний прогрес у переговорах між Росією та Україною. Він додав тоді, що «проблеми все ті ж» і що президент Росії Путін «усе ще хоче нав’язати Україні свій диктат».