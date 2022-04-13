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«Денацифікації потребує Росія» – МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що сучасна російська держава потребує «денацифікації». Про це очільник зовнішньополітичного відомства написав у твітері.

«Після стількох жахливих сцен геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, – це Російська Федерація», – твердить Едгарс Рінкевичс.

«Денацифікація», а також «демілітаризація» України – це офіційні цілі, які Москва задекларувала на початку вторгнення 24 лютого. Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю російським журналістам наприкінці березня сказав, що не розуміє, що має на увазі російська сторона, коли каже про потребу «денацифікації» України.

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