Данія і Швеція оголосили, що висилають російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Данії заявило, що висилає з країни 15 російських дипломатів, а голова Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде оголосила про висилку трьох співробітників російського посольства.

Раніше про рішення вислати із країни дипломатів Росії оголосили Німеччина, Франція, Італія. Росія обіцяла заходи у відповідь.

Також 4 квітня рішення знизити рівень дипломатичних відносин із Росією ухвалила Литва. Вільнюс відкликає свого посла у Москві, і наказує російському послу залишити Литву. Слідом за Литвою про аналогічне рішення оголосила Латвія.

Висилання російських дипломатів відбувається на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке понад місяць займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів.

Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».