Італія висилає 30 російських дипломатів. Росія погрожує відповіддю

Італіє оголосила 30 російських дипломатів персонами «нон ґрата» та висилає їх з країни з міркувань національної безпеки, заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо.

«Це рішення було ухвалене за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами і було необхідне з причин, пов’язаних із нашою національною безпекою та в контексті нинішньої кризової ситуації, яка сталася внаслідок невиправданої агресії проти України з боку Російської Федерації», – повідомив ді Майо.

У відповідь на це російське МЗС пригрозило Італії «належною відповіддю». Про це заявила його речниця Марія Захарова, яку цитують російські ЗМІ.

4 квітня італійське інформаційне агентство ANSA також повідомило про те, що «прихильники Путіна» погрожують смертю міністру закордонних справ Італії Луїджі ді Майо через його «рішучу позицію проти війни Росії в Україні».

Раніше Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило 40 російських дипломатів «небажаними особами». Вони мають залишити країну протягом п’яти днів.

Також частину російських дипломатів вислала Франція.

Литва заявила, що відкликає посла Ейтвідаса Баярунаса з Росії, а російському послу Олексію Ісакову наказано залишити країну.

Латвія услід за Литвою повідомила про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.