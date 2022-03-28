Північна Македонія висилає п’ятьох російських дипломатів

Північна Македонія оголосила персонами нон-ґрата п’ятьох російських дипломатів. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на північномакедонське інформаційне агентство МІА.

Посла Росії Сергія Базднікіна у понеділок викликали до Міністерства закордонних справ Північної Македонії, де йому вручили дипломатичну ноту про видворення п’яти співробітників посольства.

Їм дали п’ять днів на те, щоб залишити країну. Про причини видворення не повідомляється.

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Раніше Болгарія оголосила персонами нон-ґрата 10 співробітників російської дипломатичної місії в країні, звинувативши їх у розвідувальній діяльності.

МЗС Латвії, Литви та Естонії також повідомляли про видворення російських дипломатів. Рига і Таллінн видворили трьох співробітників російського посольства, Вільнюс – чотирьох. Це відбувається на тлі російського вторгнення в Україну.

У понеділок Росія оголосила про видворення трьох співробітників словацького посольства у відповідь на видворення російських дипломатів зі Словаччини.