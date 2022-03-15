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Словаччина видворяє трьох російських дипломатів

Антивоєнний мітинг у Братиславі, 11 березня 2022 року

Троє працівників посольства Росії у Словаччині були видворені з країни. Таке рішення ухвалило Міністерство закордонних справ Словаччини на основі того, що «діяльність російських дипломатів суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини».

Як йдеться в заяві словацького МЗС, троє російських дипломатів повинні залишити терени Словаччини протягом 72 годин.

МЗС Словаччини водночас «закликає посольство Російської Федерації у Словацькій Республіці, щоб його представники виконували свою роботу згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, про що обидві країни в минулому зобов’язалися».

Словацькі ЗМІ повідомляють, що російська сторона вже заявила, що «реагуватиме на видворення трьох працівників свого посольства». «Ця безпідставна акція не залишиться без відповіді», – йдеться у заяві МЗС Росії.

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