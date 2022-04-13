Макрон: дії Росії – не «геноцид», росіяни та українці – «брати»

Президент Франції Емманюель Макрон відмовляється називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджує, що росіяни і українці є «братами».

Відповідаючи в інтервʼю телеканалу France 2, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» на означення вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав: «Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – ред.) – брати».

«Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі. Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі, нашій європейській землі», – відзначив Макрон.

Президент Франції, який зараз балотується на другий термін, також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні імовірних воєнних злочинів.

«Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних», – сказав Макрон.

Президент США Джо Байден 12 квітня вперше означив словом «геноцид» дії, до яких вдається Росія на території України. Звертаючись до американців, він наголосив, що їхній добробут не має залежати від того, чи «диктатор вчинить геноцид», маючи на увазі дії російського лідера Володимира Путіна щодо українців.

Інші світові лідери, такі як британський премʼєр Борис Джонсон та польський президент Анджей Дуда також використовували слово «геноцид», щоб описати дії Росії в Україні.

Використання такої риторики наразі не тягне за собою ніяких юридичних наслідків, але має значну політичну вагу.