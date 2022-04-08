Боррель обіцяє ОГП підтримку в розслідуванні воєнних злочинів Росії

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель пропонує Офісу генпрокурора України підтримку у розслідуванні воєнних злочинів Росії.



«Наша Консультативна місія @EUAM_Ukraine надаватиме підтримку Офісу Генерального прокурора України в проведенні навчання, забезпеченні обладнанням заради розслідування і збору доказів», – написав він у своєму твіттері.

Сьогодні Жозеп Боррель разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґеру відвідали українську Бучу, у якій після відходу російських військ виявили велику кількість загиблих серед мирного населення.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.