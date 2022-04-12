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«Психологічна спецоперація англійців» – Лукашенко про події у Бучі

12 квітня Лукашенко вже вдруге від початку широкомасштабного російського військового вторгнення в Україну зустрівся з Володимиром Путіним

Олександр Лукашенко назвав масові розстріли цивільного населення під час російської окупації українського міста Буча «психологічною спецоперацією англійців». Про це він заявив під час виступу за результатами зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Ми сьогодні детально обговорювали цю їхню спецоперацію: психологічну спецоперацію, яку провели англійці. Якщо вам комусь потрібні адреси-паролі-явки, номери автомобілів, їхні марки, на яких приїхали в Бучу, і як це робили, то ФСБ Росії може надати ці матеріали. Якщо ні, то ми можемо у цьому плані допомогти», – зазначив Лукашенко.

Ні Лукашенко, ні Путін не надали жодних доказів на підтримку цієї версії.

Братська могила цивільних у Бучі. «Їх вбивали за те, що вони були українцями» (відео)
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Братська могила цивільних у Бучі. «Їх вбивали за те, що вони були українцями» (відео)

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12 квітня він Лукашенко вдруге від початку широкомасштабного російського військового вторгнення в Україну зустрівся з Путіним. Згідно з офіційною інформацією, головними темами обговорення стали «захист західних кордонів» і «плани спільних навчань».

Про масові вбивства в Бучі стало відомо на початку квітня, після того, як російські війська, що займали місто близько місяця, залишили його. На тлі повідомлень про вбивства країни Заходу ще більш посилили свою риторику і політику щодо Росії, запровадивши новий пакет санкцій та посиливши постачання зброї Україні.

Деякі західні лідери прямо звинувачують Росію у воєнних злочинах. Російська влада продовжує заперечувати причетність своїх військових до вбивств, зокрема, називаючи їх «постановкою».

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