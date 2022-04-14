«Слуга народу» проти покарання чоловіків, які не повернулися до України після початку війни – Арахамія

Фракція «Слуга народу» не буде підтримувати законопроєкт про відповідальність для чоловіків, які виїхали з України і не повернулися у встановлений законом термін. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія у своєму телеграмі 14 квітня.

Йдеться, зокрема, про законопроєкт 7265, внесений групою народних депутатів, в тому числі представників «Слуги народу».

Цей документ передбачає запровадження норми, за якою кілька категорій людей, у тому числі – військовозобов’язані, повинні повернутися до України після запровадження воєнного стану. В іншому разі їм загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення.

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На думку Арахамії, у поточному вигляді запропонована законодавча норма є «шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому».

«Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші – в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни», – зазначив голова фракції.

Він вказав на те, що законопроєкт не вирішує мети, якої справді треба досягнути: покарати кілька десятків посадовців, чиновників та народних депутатів, які «втекли з України під час війни».

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«Будемо шукати інших способів покарання цих осіб. Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям», – додав Арахамія.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану і загальної мобілізації через повномасштабне російське вторгнення, з 24 лютого з України заборонено виїзд чоловіків від 18 до 60 років, які мають українське громадянство.