«Сакральна дата для Путіна і вирішальний етап війни в Україні». Що готує РФ до 9 травня?

Які наслідки може мати «друга стадія війни» в Україні? Як Росія використовує тему 9 травня? Коли українські військові зможуть звільнити від російської армії південний регіон? Ці та інші актуальні питання обговорювали в програмі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

У НАТО вважають, що «друга стадія війни» в Україні неминуча. Вона матиме більш широкий фронт і буде «кривавішою». Про це заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане румунському порталу Digi24.

румунському порталу Digi24. За словами заступника генерального секретаря альянсу, «другий етап» буде складнішим і відмінним за характером від першого. Він буде проходити на значно ширшій території: як на сході, на Донбасі, так і на півдні, в бік Криму та Маріуполя.

Мірча Джоане також відзначив різницю у підході російської сторони до наступу на Київ, який вважався тимчасовим вторгненням, щоб блокувати українську армію при захисті столиці, та стосовно південних і східних територій, які Москва хоче зберегти.

Заступник генсекретаря зазначив, що значна кількість держав НАТО продовжують підтримувати Україну в її «справедливій» війні проти російської армії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр констатує, що російська армія накопичує сили для продовження ескалації в Україні, тому не прив’язує можливість повернення у Київ до певної дати, навіть якщо це «сакральна» для росіян дата 9 травня.

«Другий етап війни»

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що результат «другої стадії війни» може вирішити долю всієї України.

«Це є привід для занепокоєння усієї України. І дійсно західні фахівці, вони абсолютно праві, що там буде вирішуватися доля усієї воєнної кампанії, яка йде сьогодні в Україні», – каже експерт.

Жданов розповів, яким буде початок «другої стадії війни» Росії проти України.

«Вони (армія РФ – ред.) будуть намагатися оточити наші війська в зоні ООС. Вони наступають від Ізюму і від Гуляйполя. Якщо вони досягнуть цієї мети, то для нас буде дуже велика проблема стосовно подальшого розвитку подій. Вони почнуть переговорний процес з позиції сили. Наша головна мета – просто нанести їм вогневе ураження до такого ступеня, щоб вони відмовились від наступу, а далі продовжувати вогневі ураження до початку відступу», – пояснив військовий експерт.

Для бойових дій на сході України Росія збирає резерви з усієї своєї території. На думку Олега Жданова, російська влада розуміє, що перебіг боїв на Донбасі визначить результат всієї війни.

Росія теж ставить на цю битву, фактично на карту поставлено все

«Зверніть увагу, що вони звернули південний і південно-східний напрямок, повністю перекинули війська на схід України. Вони намагаються відновити боєздатність тих частин, що вийшли з півночі України, які отримали від нас майже повний розгром, і знову їх завозять в Україну. Тому Росія теж ставить на цю битву, фактично на карту поставлено все. Хто переможе у цій битві, той переможе в цій війні», – стверджує Олег Жданов.

Разом з тим, експерт відзначає кілька важливих моментів.

«По-перше, що ці частини не нові, вони потріпані нами, з одного боку, з іншого – їх менше, ніж в першу хвилю. А ми очікували, що, як за класикою, їх повинно бути більше. Але те, що вони мають досвід – це погано, вони вже воювали з нашими частинами. І друге – це те, що їх зосереджують на одному місці, на одному напрямку», – вказує він.

Я думаю, що це кілька тижнів може тривати, тому що збирати резерви у Російської Федерації далі немає такої нагоди й немає часу

Також експерт зауважив, що «капітуляція Росії можлива у випадку воєнного розгрому на території України». На думку військового експерта, «друга стадія війни може тривати кілька тижнів».

«Я думаю, що це кілька тижнів може тривати, тому що збирати резерви у Російської Федерації далі немає такої нагоди й немає часу. Вони, може, й оголосять там на певний проміжок часу загальну мобілізацію, почнуть цю мобілізацію, але час може бути втрачений, і за цей час ми можемо вирішити питання на свою користь в плані розгрому російських військ на нашій території», – зауважив Олег Жданов.



Коли звільнять південь?

Олег Жданов вважає, що звільнити південний регіон українська армія зможе лише після воєнних успіхів на Донбасі.

Якщо ми перемагаємо, то ми одразу йдемо на південь. При чому з двох боків, від Миколаєва і Донецька, і з Запоріжжя

«От якщо ми перемагаємо, то ми одразу йдемо на південь. При чому з двох боків, від Миколаєва і Донецька, і з Запоріжжя», – каже експерт.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв повідомив, що російські військові намагаються активно діяти на запорізькому напрямку, але українська армія не поступається позиціями. Також він прокоментував «призов», який окупаційні сили намагаються проводити в Мелітополі.

«Ми отримували інформацію від місцевих жителів про те, що чоловіків призовного віку у Мелітополі примушують йти до військкоматів та схиляють до вступу до російської армії. Тож радимо мелітопольчанам, якщо вони й отримують псевдоповістки від окупаційних адміністрацій – ігнорувати їх», – сказав речник.

Історик Сергій Громенко вважає, що Херсонщина поки що не буде перебувати у фокусі уваги російської влади. Пояснює він це тим, що, маючи військовий контроль над Херсоном, росіяни не змогли запровадити в регіоні окупаційні адміністрації і показати в ЗМІ підтримку населення.

Не вдалося набрати достатньо колаборантів, не вдалося зібрати російський уряд, навіть для картинки не вдається набрати місцевих маргіналів

«По-перше, я думаю, що до 9 травня Херсон вже буде відбитий. А по-друге, ми бачили, що позаминулого і минулого тижня, коли російські війська мали там перевагу, все одно не вдавалося зробити хоч якийсь прийнятний для російської пропаганди двіж. Не вдалося набрати достатньо колаборантів, не вдалося зібрати російський уряд, навіть для картинки не вдається набрати місцевих маргіналів, щоб показати російському народу», – пояснив Громенко.

«Окупанти готуються до 9 травня»

Разом з «другою фазою війни» в деяких містах півдня України, які захопила Росія, окупаційні адміністрації вже проводять підготовку до 9 травня, яка в Кремлі, зокрема для російського президента Володимира Путіна, вважається сакральною датою.

Так, у своєму відеозверненні 11 квітня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські військові й місцеві колаборанти активно готують до святкування братські могили Другої світової війни та транслюють через засоби зовнішньої реклами сюжети про цей день. За словами Федорова, «9 травня російські сили готують провокації у Мелітополі».

Також, за словами Івана Федорова, російські військові досі намагаються відновити освітній процес у навчальних закладах міста.

Як повідомив мер, «їх турбує те, щоб у школах і дитячих садочках діти вчили вірші та пісні, які будуть виконувати 9 травня. За даними мера Мелітополя, призначений росіянами начальник управління освіти відвідав школи району, де його саботували».

Жителька Мелітополя Вікторія розповіла «Новинам Приазов’я», що в окупованому місті до 9 травня ремонтують пам’ятний меморіал. Також вона описала настрої в місті: «Я подивилася випуск про те, що школи відкривають, що вони відкрили магазини з товарами, які постачають з Криму. Дуже страшно на це дивитися. Те, що я чую від своєї бабусі, що люди голодують. Моя бабуся має кошти, вона працювала. Люди бояться щось сказати, бояться російської влади, особливо люди старшого віку не знають, що робити, намагаються адаптуватися, щоб вижити. Бо їм просто страшно», – розповіла жінка.

За словами іншої жительки Мелітополя Ірини, 9 травня в місті зазвичай сприймається не як свято, а як день жалоби за загиблими у Другій світовій війні.

9 травня було для багатьох людей не свято, а день жалоби

«Вони стели ці роблять, вони зробили вогонь (вічний вогонь – ред.), щоб він горів. В місті не було такого, щоб були запущені ці пам’ятники. Багата кількість людей з повагою ставляться. Дійсно, «колорадські» стрічки не віталися у місті, але 9 травня було для багатьох людей не свято, а день жалоби», – згадала Ірина.

Політолог з Херсону Дементій Білий розповів, що жителів окупованого міста наразі більше турбує питання фізичного виживання, аніж святкування 9 травня, як того прагнуть російські окупаційні сили.



«В нас (у Херсоні – ред.) не вистачає продуктів, ліків, люди вмирають від того, що не можуть лікуватися. Тому головне для нас – не цей пропагандистський шум, а питання безпеки та виживання», – пояснив політолог.

На думку Дементія Білого, російських військових здивувало, що пам’ятні місця, які пов’язані з Другою світовою війною, впорядковані. Проте, за словами політолога, російські ЗМІ продовжують використовувати в інформаційному полі тему підготовки до 9 травня і наголошувати, що масштабні заходи із вшанування в регіоні відбудуться начебто вперше.



«Вічний вогонь у нас завжди був, його вмикали на час святкувань. Херсонці з іронією ставляться до того, що «вперше за всі ці роки буде широке святкування», бо завжди 8 та 9 травня були важливими для багатьох херсонців. В ці два дні відвідували вічний вогонь в Херсоні та інші місця, влаштовувались мітинги пам’яті за загиблими воїнами радянсько-німецької війни», – прокоментував Дементій Білий.

Кандидат історичних наук і публіцист Сергій Громенко вважає, що російська влада навмисно використовує тему перемоги в Другій світовій війні. Вона не має інших приводів, які могли б об’єднати населення і зробити його лояльним до влади.



«У Росії немає чим порадувати людей в холодильнику, немає візії майбутнього, прийнятної для всіх. Відповідно, треба напирати на те, що в неї гарно виходить, відповідно, напирати на минуле, конкретно на 9 травня. Тому що перемога над фашистською Німеччиною – це не тільки єдина перемога, але це і єдина спільна перемога для всієї радянської й пострадянської історії – «скрепа», яка поки ще працює. Все інше не працює», – запевнив історик.

Також Сергій Громенко зазначив, що заяви, які російська влада озвучить 9 травня, залежать від результату бойових дій на Донбасі.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.