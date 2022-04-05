«Прийшли звірі, можуть зробити, що завгодно». Викрадення та «референдуми» на Запоріжжі

У місті Токмак Запорізької області російські військові цього тижня планували проведення так званого «референдуму», повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух 3 квітня звернувся до жителів Токмака, наголосивши, що так званий «референдум», який російські військові хочуть провести в окупованому місті, є незаконним. Чи вдасться російським окупаційним силам втілити кримський сценарій на Запоріжжі з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

У Запорізькій області російські військові продовжують артобстріли місцевої інфраструктури в Оріхові, а в кількох інших населених пунктах Пологівського району, повідомляє Запорізька ОВА.

Російські військові роблять безуспішні спроби просування у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське.

31 березня командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило про звільнення від російської окупації населених пунктів Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай і Червоне Запорізької області.

Запорізької області. Тимчасово окупованими залишаються в області Пологи, Василівка, Токмак, Енергодар, Бердянськ та Мелітополь.

Інформаційні фейки РФ

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук у коментарі для «Новин Приазов'я» підтвердила, що інформація про організацію так званих «референдумів» час від часу надходить із різних міст, зокрема і з Токмака.

Сприймати цей референдум як реальний, я вважаю це просто несерйозним

«Дійсно, така інформація періодично з'являється. Як можна реагувати на інформацію про референдум, якщо референдум – це волевиявлення з ініціативи українського народу, до якого окупаційний режим немає ніякого відношення взагалі», – сказала Жук.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв повідомив редакції, що, отримувати інформацію із тимчасово окупованої території, якою тепер є Токмак, зараз важко, але запорізька влада готова до появи від окупантів інформації щодо проведення «референдумів», навіть якщо вони не відбулися.

Будь-які псевдореферендуми в Україні є незаконними й ми ніколи не підтримаємо їхніх результатів

«На даний час Токмак – це тимчасово окупована територія Запорізької області та України зокрема, тому ми не можемо говорити про швидке та об'єктивне отримання інформації. З відкритих джерел та повідомлень від токмачан ми не бачимо інформації про те, що псевдореферендум відбувся і ми не можемо говорити про це. Ми також розуміємо, що незважаючи на те, була спроба проведення референдуму, чи ні – російські окупанти будуть робити все можливе, щоб сказати, що він «відбувся і що Токмак підтримує Росію». Ми вже готові до того, що така інформація може з'явитися і що ця інформація буде абсолютно фейковою. І ще раз наголошую на тому, що будь-які псевдореферендуми в Україні є незаконними й ми ніколи не підтримаємо їхніх результатів», – зазначив він.

Також, на думку Івана Ареф'єва, російські війська і надалі будуть робити спроби організації так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях, але успіху не матимуть.

Спроби організувати псевдореферендуми російська влада буде робити й надалі

«На жаль, ми не можемо залізти в голови до окупантів, але аналізуючи досвід який ми маємо з 2014 року, аналізуючи історію з Кримським півостровом і з Донецькою та Луганською областями України, можемо говорити, що спроби організувати псевдореферендуми російська влада буде робити й надалі. І нагадую, що всі ці спроби будуть невдалими», – сказав чиновник.

«Українці точно знають, що вони хочуть бути частиною України, що лише українська влада є єдиною законною. Що після того, як вони подивилися на звірства російських військових, вони ніколи не схочуть бути частиною країни-агресора, частиною країни, яка не цінує не тільки інші народи, а і не цінує своїх громадян. Громадяни Запорізького краю ніколи не схочуть позбавити себе, своїх дітей свободи, яка завжди була притаманна українському народу. Щодо референдумів в інших містах Запорізької області, то такої інформації в мене немає», – додав Ареф'єв.

«Полювання» на активістів та журналістів

Журналіст і активіст із Токмака Віталій Голод вважає, що навіть у разі проведення так званого референдуму в місті, він не вплине на ситуацію у всьому регіоні.

«Нерозумно проводити референдум тільки в місті Токмак, а не проводити його при цьому в Бердянську, Приморську та Мелітополі, бо там про це нічого невідомо. Як би «Вольная республика Токмак», – вважає Голод.

В Токмаку російські військові продовжують викрадати і схиляти до співпраці місцевих жителів

Повідомлення про проведення у місті референдуму він назвав «пропагандистською мулькою», яка «просто розхитує народ».

Також журналіст розповів про те, що в Токмаку російські військові продовжують викрадати і схиляти до співпраці місцевих жителів.

«Я виїхав за два дні, як почались пошуки так званих активістів. Я не назву себе великим активістом, але ми організовували мітинги щоденні приблизно днів 20 на Токмаччині, проукраїнські мітинги. Активістів почали викрадати з 21 березня. Викрадають усіх підряд і навіть не зрозуміло, за яким сценарієм. Я тільки можу склеїти ось що – представників органів влади чинної, депутатів для можливої колаборації, блогерів, журналістів – можливо, для співпраці в інформаційному полі, сайт міської ради вже працює на новини проросійські. Але я знаю, що ті, хто працювали там раніше, не стали співпрацювати», – розповів Голод.

За його даними, окупанти захопили також працівників зв’язку і вимагають від них знизити до мінімуму швидкість інтернету.

«Прямо скажемо – це скот, прийшли звірі, а що вони можуть зробити – це, що завгодно», – зазначив журналіст.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.