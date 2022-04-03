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«Нас сусіди відкопували»: як живе село на Запоріжжі, що потерпає від обстрілів військ РФ (фотосвідчення)

Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області. Це великий сільський населений пункт уздовж популярної в регіоні дороги, що веде до приазовських курортів. Нині основна частина населення села покинула його через обстріли з боку російських військ. А ті, хто залишився, змушені ховатися у підвалах. Як повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, армія РФ нераз робила спроби просування в бік Запоріжжя в районі Кам’янського – наразі всі вони не вдалі, українські війська успішно тримають оборону на цьому напрямку. Як нині живе село, бачила кореспондентка Радіо Свобода.

Попри запевнення Кремля, що метою так званої «спецоперації» є «знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об'єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл.
Розбиті вікна і дахи &ndash; нині так виглядає село Кам&rsquo;янське Запорізької області після обстрілів російськими військами. 2 квітня 2022 року
1 Розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області після обстрілів російськими військами. 2 квітня 2022 року
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Село Кам&rsquo;янське Запорізької області. Це великий сільський населений пункт уздовж популярної в регіоні дороги, що веде до приазовських курортів. На світлині сліди від російських обстрілів. Фото від 2 квітня 2022 року
3 Село Кам’янське Запорізької області. Це великий сільський населений пункт уздовж популярної в регіоні дороги, що веде до приазовських курортів. На світлині сліди від російських обстрілів. Фото від 2 квітня 2022 року
Безлюдні подвір&#39;я попри весняний час.&nbsp;Село Кам&rsquo;янське Запорізької області, 2 квітня 2022 року
4 Безлюдні подвір'я попри весняний час. Село Кам’янське Запорізької області, 2 квітня 2022 року
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Розбиті вікна і дахи &ndash; так нині виглядає село Кам&rsquo;янське Запорізької області після обстрілів російськими військами. 2 квітня 2022 року
6 Розбиті вікна і дахи – так нині виглядає село Кам’янське Запорізької області після обстрілів російськими військами. 2 квітня 2022 року
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Як повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, армія РФ нераз робила спроби просування в бік Запоріжжя в районі Кам&rsquo;янського &ndash; наразі всі вони не вдалі, українські війська успішно тримають оборону на цьому напрямку
9 Як повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, армія РФ нераз робила спроби просування в бік Запоріжжя в районі Кам’янського – наразі всі вони не вдалі, українські війська успішно тримають оборону на цьому напрямку
Нині основна частина населення села покинула його через обстріли з боку російських військ. А ті, хто залишився, змушені ховатися у підвалах. &laquo;Нас сусіди відкопували&raquo;,&nbsp;&ndash; каже жителька Кам&#39;янського Світлана
10 Нині основна частина населення села покинула його через обстріли з боку російських військ. А ті, хто залишився, змушені ховатися у підвалах.

«Нас сусіди відкопували», – каже жителька Кам'янського Світлана
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Попри запевнення Кремля, що метою так званої &laquo;спецоперації&raquo; є &laquo;знищення української військової інфраструктури&raquo;, а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об&rsquo;єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об&#39;єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл
19 Попри запевнення Кремля, що метою так званої «спецоперації» є «знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об'єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл
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Євгенія Назарова

Співпрацює з Радіо Свобода з 2015 року. Народилася в 1985 році у Запоріжжі. У 2007 році закінчила історичний факультет, а у 2011 році – аспірантуру Запорізького національного університету. Має ступень кандидата історичних наук. Із 2013 року працює у сфері журналістики.

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