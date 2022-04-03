«Нас сусіди відкопували»: як живе село на Запоріжжі, що потерпає від обстрілів військ РФ (фотосвідчення)

Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області. Це великий сільський населений пункт уздовж популярної в регіоні дороги, що веде до приазовських курортів. Нині основна частина населення села покинула його через обстріли з боку російських військ. А ті, хто залишився, змушені ховатися у підвалах. Як повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, армія РФ нераз робила спроби просування в бік Запоріжжя в районі Кам’янського – наразі всі вони не вдалі, українські війська успішно тримають оборону на цьому напрямку. Як нині живе село, бачила кореспондентка Радіо Свобода.



Попри запевнення Кремля, що метою так званої «спецоперації» є «знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об'єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл.