Російські війська обстріляли Харків: 7 людей загинули, 34 – поранені

Внаслідок обстрілу російськими військами одного з житлових районів Харкова загинули сім людей, ще 34 людини – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, серед загиблих – семимісячне немовля, серед поранених – троє дітей.

«Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу. Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях», – написав Синєгубов у телеграмі.

Як раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ, з боку російських сил продовжується часткове блокування й обстріли міста Харкова.