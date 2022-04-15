Генштаб ЗСУ: спроба штурму військами РФ Мар’їнки – безуспішна

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що війська РФ продовжують спроби захопити Мар’їнку на Донеччині.

«На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав», – зазначено у вечірньому зведенні Генштабу.

За даними українських військових, російські військові не припиняють завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках.

«Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється про факти незаконних дій військ РФ на тимчасово окупованих територіях. Це, зокрема, фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби; використання будівель та прилеглих територій шкіл для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення боєприпасів та військової техніки; спроби імітувати «вибори» та незаконно призначити так звані нові «органи місцевого самоврядування».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, промислової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.