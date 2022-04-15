Внаслідок денного обстрілу РФ Миколаєва загинули 5 людей, 15 – поранені – Кім

Внаслідок денного обстрілу Миколаєва касетними снарядами п’ятеро людей загинули, ще 15 – поранені, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, серед загиблих – людина, яка підняла нерозірваний снаряд.

«Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно», – написав голова ОВА у телеграмі.

Раніше сьогодні про те, що російські війська обстріляли Миколаїв, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

«Обстріляли з РЗСВ (реактивної системи залпового вогню – ред.) один з районів міста. На жаль, є постраждалі… бережіть себе, не виходьте з укриття!» – закликала вона.

Перед цим голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про повітряну тривогу в Миколаєві.

Російська влада заявляє, що під час вторгнення в Україну армія РФ не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви.

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