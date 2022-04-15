Останні два дні постійно йдуть хаотичні обстріли, й ситуація може скластися, як у сусідньому Рубіжному: так характеризує обстановку в ще одній прифронтовій громаді Луганської області – місті Кремінна, місцевий голова військової адміністрації Олександр Дунець. Поруч із населеним пунктом як мінімум з двох сторін розташовані російські війська, які будь-якої миті можуть атакувати місто.

– Кремінна під обстрілами вже практично півтори доби поспіль. Хаотично. Постійно прилітають важкі калібри, від 122 до 152 мм. Сьогодні вже одну людину поранено: у чоловіка вибухово-осколкова травма, його відвезли в лікарню. По інфраструктурі: електроенергією ми поки забезпечені, газу немає, воду в місто подаємо. Якщо десь аварії є, то їх ремонтують, і вода подається.

Обстріляли фури, які возять харчі

– Зараз є проблема з доставкою харчів, ми її вирішуємо. Намагаємося доставити якусь гуманітарну допомогу зі складів у Бахмуті. Необхідними продуктами забезпечені, продуктові набори роздаються. Але вчора машини, які використовувалися для доставки продуктів, були обстріляні. Пробито колеса на фурах, не можемо їх поміняти. Зараз будемо переходити на менший транспорт. Але це буде проблематичніше, бо фура привозила 20 тон продуктів, а тут будемо розділяти на 1,5-2 тони.

– Ви сказали, що постійні обстріли півтори доби. Знаю, що вчора прилітало, були поранені та загиблі.

– Так, вчора було 5 поранених та 1 людина загинула. Літня людина загинула. Вчора ми вимушені були декого з поранених евакуювати до Лиману, бо наявні в Кремінній бригади не встигали надати допомогу.

Ось так поліцейські напередодні допомагали пораненому дістатися лікарні:

– Але лікарня в Кремінній ще працює, так?

– Так, лікарня працює. То просто коли великий наплив поранених, то наявна кількість лікарів просто не завжди встигає надати необхідну допомогу.

– Раніше Кремінну часто обстрілювали? Багато в місті руйнувань?

– Звісно, це ще не так, як у Рубіжному, але це вже початок Рубіжного.

Зараз вони беруться за Кремінну і починають її нищити. Раніше її обстрілювали, це було у зведеннях, але це був приватний сектор на окраїні, за річкою Красна, в районі шахти. А зараз вже півтори доби летить і в центр міста, й в інші райони. Це не «коврові» обстріли, це хаотичні обстріли «на виснаження». Тобто кожні 15-20 хвилин прилітає 3-4 снаряди.

Ось так обстрілювалася Кремінна 18 березня:

Складно воювати із ЗСУ, тож воюють із мирними

– Чи багато людей ще залишається в громаді?

– Порахувати людей неможливо, але десь 3-4 тисячі, я думаю, ще залишається. Сподіваюся, що не сильно більше. Сьогодні в нас така велика евакуація.... Ми змогли вивезти 150 людей. І ще зараз будемо вивозити інших. Трохи прорахувалися з кількістю автобусів. Зараз знайдемо, і людей вивезуть.

– Ви сказали, що вже схоже на «початок Рубіжного»…

– Я не пророкую, але судячи з того, яка є інформація в ЗМІ, як ворог веде себе тут - видно, що їм важко воювати із ЗСУ. Тож простіше із мирним населенням. Нищити людей, інфраструктуру. В них це виходить краще.

До Кремінної російські війська підійшли ще місяць тому. Вони були, фактично, вже на окраїні міста. Однак в результаті контрнаступу ЗСУ, російські війська вдалося відтіснити на 6-10 кілометрів. Ось відео, як це було:

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: