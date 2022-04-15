«Воронки у два людські зрости». Як живе громада, де Росія безперервно намагається прорватися

Декілька населених пунктів Гірської громади Луганщини окуповані, а решта живуть під обстрілами, що практично не припиняються. Гірське, Золоте, Новотошківське, Тошківка, Нижнє – ці назви дуже часто фігурують у зведеннях штабу ООС та Генштабу ЗСУ. Але попри це, не всі жителі евакуювалися: у громадах лишається понад 10 тисяч жителів. Коли Радіо Донбас.Реалії змогло додзвонитися до голови Гірської військової адміністрації Олексія Бабченка, ми змогли поговорити лише три хвилини: знову поруч попадання, і знову треба бігти ліквідовувати наслідки.

– Ситуація важка, постійно відбуваються обстріли. Всі населені пункти розташовані безпосередньо на лінії розмежування. Всюди бої. Всюди намагаються прорватися. Важка ситуація у Новотошківському, Нижньому.

За попередню добу було дуже багато обстрілів: більше 5-ти будинків знищено. Людей з них вже евакуювали. Ми постійно проводимо евакуацію: вчора вивезли близько 60 людей, сьогодні близько 50. Завозимо гуманітарну допомогу. Намагаємося по всіх населених пунктах розвозити. Але ж усюди обстріли, і довозити складно. Стріляють з усього, від авіабомб воронки – в глибину у два моїх зрости.

Такий вигляд зараз має Новотошківське, яке входить до Гірської громади:

– По яких населених пунктах авіація працювала?

– По Золотому працювала, по Гірському, по Новотошківському. По Нижньому вертольоти працювали. Загалом же обстріли усюди. Немає жодного населеного пункту в громаді, по якому б не стріляли. Вчора в Тошківці жінка загинула. Осколкове поранення в голову.

– Наскільки знищені населені пункти?

– Якщо брати Нижнє, Новотошківське, то майже повністю знищено. Світличне – повністю. Золоте-3, Золоте-4, Катеринівка – теж все горить. А в містах ще більш-менш багато людей залишається. І ще є будинки не зруйновані – це в Золотому та Гірському.

– Скільки людей залишається в громаді зараз?

– Та більше 10 тисяч, я думаю. Взагалі ж оборону тримаємо, атаки відбиваємо. Багато поранених та загиблих. Але ж це війна. Переможемо!

Двоє людей загинули внаслідок обстрілів російських військ у Луганській області, ще двоє отримали поранення – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай за підсумками попередньої доби вранці 15 квітня. Він вказав на те, що йдеться про обстріл житлових кварталів та цивільних об’єктів, а не про бойові дії.

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