В адміністрації США відповіли на погрози Росії за допомогу Україні

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що «ніщо не змусить» адміністрацію Джо Байдена відмовитися від підтримки України. Так він відповів на запитання CNN про вплив російської ноти із попередженням про «наслідки» постачання зброї в Україну.

За словами Прайса, російська сторона говорила «деякі речі приватно, вони говорили деякі речі публічно; ніщо не змусить нас відмовитися від стратегії, якої ми дотримуємося». Він додав, що «не в змозі підтвердити будь-яке приватне дипломатичне листування».

Раніше видання The Washington Post повідомило, що Росія цього тижня надіслала США офіційну дипломатичну ноту, в якій попередила, що поставки США і НАТО «найважливіших» систем озброєння в Україну «додають палива» у конфлікт там і можуть призвести до «непередбачуваних наслідків».

За даними видання, яке отримало копію цього листа, звернення російської сторони надійшло після схвалення президентом Джо Байденом нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 800 мільйонів доларів.

«Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки», – йдеться у дипломатичній ноті.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше у телефонній розмові з головою МЗС України підтвердив рішучість США продовжувати надавати Києву військову, економічну і гуманітарну підтримку. 13 квітня стало відомо, що Пентагон виділив Україні нову військову допомогу. Київ має отримати важку артилерію, безпілотники, протитанкові ракети, гелікоптери та інше озброєння.

Речник Міноборони США Джон Кірбі раніше заявив, що Пентагон «максимально оперативно» реагує на оборонні потреби української сторони.