Американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 та позашляховиків Humvee, пише The Washington Post із посиланням на представників Білого дому.

За даними співрозмовників газети, новий пакет допомоги Києву може оцінюватися сумою 750 мільйонів доларів, але поки що точно не визначено, які конкретно види озброєнь у ньому будуть міститимуться.

За даними The Washington Post, попередньо в пакеті фігурували гаубиці, безпілотні літальні апарати берегового захисту, а також костюми радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Але поки що неясно, чи залишиться все це спорядження у фінальному пакеті, повідомляє газета.

Раніше про те, що Білий дім має намір виділити на нове озброєння для України 750 мільйонів доларів, повідомляло агентство Reuters.

Минулого тижня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини — насамперед Великій Британії та СРСР.