Посольство РФ у США вважає «провокаційними» заяви про можливе застосування Росією хімічної зброї

Посольство Росії у Вашингтоні назвало заяви речника Держдепартаменту США Неда Прайса про можливість застосування Росією хімічної зброї в Україні «провокаційними».

«Ми взяли до відома провокаційні заяви, зроблені речником Держдепартаменту США Недом Прайсом на брифінгу 12 квітня. Нед Прайс знову відзначився своїми пустослівʼям, не підтвердженим жодним доказом», – твердять у посольстві.

Російські дипломати повтори офіційну позицію Москви, нібито її військові «не мають і не можуть мати у своєму розпорядженні жодної бойової хімічної речовини, оскільки країна ліквідувала всі запаси хімічної зброї ще в 2017 році».

Коментарі посольства є відповіддю на заяву Прайса, що США «занепокоєні» тим, що Росія «може спробувати вдатися до хімічної зброї».

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила цього тижня, що українська влада перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими військами в Маріуполі. Вона припустила, що були застосовані фосфорні боєприпаси.

Читайте також: Хімічна зброя у Маріуполі: все, що відомо натепер

Ввечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» заявили, що російські військові скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у місті.

У березні 2018 року в британському місті Солсбері були отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тодішня британська прем’єрка Тереза Мей заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії.

За даними британських спецслужб, операцію проти Скрипалів провели два співробітники ГРУ, які в’їхали до Великої Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова. Проти них запроваджені санкції в США.

У Москві відкинули звинувачення в проведенні спецоперації в Солсбері, заявивши, що Росія знищила хімічну зброю ще в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.