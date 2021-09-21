Посольство Росії: заяви Лондона про «третього учасника» отруєння Скрипалів безпідставні

Заяви Лондона про причетність росіянина Дениса Сергєєва до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері у березні 2018 роки не підкріплені фактами, заявили у вівторок в посольстві Росії у британській столиці.

Як повідомило російське агентство «Интерфакс», у посольстві назвали «сміховинною» заяву британської сторони про прибуття і виїзд «якоїсь особи» з Великої Британії.

У посольстві підкреслили, що «російська сторона як і раніше відкрита для професійної співпраці по лінії профільних відомств, якщо Велика Британія відмовиться від концепції політично мотивованого «призначення» винних».

Поліція Великої Британії 21 вересня підтвердила висунення звинувачень третій людині у зв’язку з розслідуванням отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки нервово-паралітичним агентом «Новічок» у 2018 року. Як заявив Скотланд-Ярд, вдалося зібрати достатньо доказів, щоб висунути звинувачення людині, відомій як Сергій Федотов, у змові з метою вбивства, замаху на вбивство, володінні та використанні хімічної зброї та завданні тяжкої шкоди здоров’ю. При цьому, за даними поліції, «Сергій Федотов» – це вигадане ім’я для «Дениса Сергеєва, який є членом російської військової розвідки ГРУ».

У поліції наголосили, що не збираються вимагати від Росії видачі вказаної людини, оскільки російська конституція не передбачає екстрадиції власних громадян. Водночас Скотланд-Ярд заявив про отримання Європейського ордеру на арешт. Це означає, що підозрюваний буде заарештований при поїздці до будь-якої з країн, де цей ордер діє.