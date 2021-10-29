Камбербетч зіграє роль отруєного полонієм Литвиненка в серіалі «Лондонград»

У серіалі «Лондонград», який зніме компанія HBO, роль колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, отруєного полонієм у Лондоні у 2006 році, зіграє британський актор Бенедікт Камбербетч, повідомляє Variety.

Серіал заснований на книжці британського журналіста Алана Коуелла «Останній шпигун». Сценарій напише Дейвід Скарпа, а режисером стане володар «Оскара» Браян Фогель, який зняв документальний фільм «Ікар» про допінговий скандал у російському спорті.

Світове визнання Камбербетчу принесла роль Шерлока Голмса в серіалі Бі-Бі-Сі «Шерлок».

Олександр Литвиненко, колишній співробітник ФСБ, на початку 2000-х років емігрував до Великої Британії, де виступав із різкою критикою президента Росії Володимира Путіна та російської влади. У 2006 році він потрапив до лікарні із симптомами радіоактивного отруєння та невдовзі помер. Фахівці встановили, що його загибель стала наслідком отруєння полонієм, а стосунок до його отруєння мали, зокрема, колишній офіцер КДБ Андрій Луговий та підприємець Дмитро Ковтун. Вони, як і офіційна Москва, заперечують причетність до загибелі Литвиненка.

Упродовж останніх років сталися ще щонайменше два гучні замахи на противників російської влади з використанням хімічної зброї – на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку в Солсбері та на опозиційного політика Олексія Навального. Офіційний Лондон вважає, що за цими отруєннями також стояла російська влада.

У вересні 2021 року Європейський суд із прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році. Як йдеться у рішенні суду, Андрій Луговий та Дмитро Ковтун, ймовірно причетні до вбивства Литвиненка, діяли як агенти російської влади.