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Справа отруєного критика Кремля Олександра Литвиненка – фотогалерея

Колишній працівник російських спецслужб, а пізніше критик Кремля Олександр Литвиненко помер 15 років тому в Лондоні після отруєння високорадіоактивним полонієм-210. Він втік у Велику Британію у 2000 році після того, як публічно звинуватив Федеральну службу безпеки Росії у змові з метою вбивства олігарха Бориса Березовського. Пізніше він став співавтором книги, в якій звинувачено ФСБ Росії у вибухах житлових будинків у 1999 році.

Британське розслідування виявило, що Литвиненко випив чай із доданим у нього полонієм під час зустрічі в лондонському готелі кількома тижнями раніше з двома росіянами, Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном. Москва відмовилася їх екстрадувати до Британії. У січні 2017 року США занесли обидвох до чорного списку, згідно із Законом Магнітського.

У постанові від 21 вересня 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі заявив, що він встановив, що вбивство було скоєно Луговим і Ковтуном, і що «були вагомі докази, яких було достатньо за відсутності спростування, що при отруєнні Литвиненка пан Луговий та пан Ковтун діяли як агенти російської держави».

(Вперше опубліковано 21 вересня 2021 року)
Фото колишнього російського агента безпеки Олександра Литвиненка прикріплене до квітів біля лікарні Університетського коледжу в центрі Лондона, 23 листопада 2007 року. 43-річний Литвиненко захворів 1 листопада 2006 року після того, як випив чай, отруєний полонієм-210, рідкісним високорадіоактивним ізотопом. Він помер 23 листопада 2006 року в лікарні
1 Фото колишнього російського агента безпеки Олександра Литвиненка прикріплене до квітів біля лікарні Університетського коледжу в центрі Лондона, 23 листопада 2007 року.

43-річний Литвиненко захворів 1 листопада 2006 року після того, як випив чай, отруєний полонієм-210, рідкісним високорадіоактивним ізотопом. Він помер 23 листопада 2006 року в лікарні
Журналісти готують мікрофони для пресконференції співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) в інформаційному агентстві &laquo;Інтерфакс&raquo; у Москві 17 листопада 1998 року. Колишній агент Михайло Трепашкін (сидить зліва), його колега в масці, щоб залишитися невпізнаним (у центрі), та Литвиненко (праворуч) звинуватили своїх колег-офіцерів ФСБ у замовленні викрадень і вбивств, у тому числі в спробі вбити бізнесмена-мільярдера та посередника влади Бориса Березовського
2 Журналісти готують мікрофони для пресконференції співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) в інформаційному агентстві «Інтерфакс» у Москві 17 листопада 1998 року. Колишній агент Михайло Трепашкін (сидить зліва), його колега в масці, щоб залишитися невпізнаним (у центрі), та Литвиненко (праворуч) звинуватили своїх колег-офіцерів ФСБ у замовленні викрадень і вбивств, у тому числі в спробі вбити бізнесмена-мільярдера та посередника влади Бориса Березовського
Литвиненко позує зі своєю книгою &laquo;Підрив Росії: терор зсередини&raquo; у своєму будинку в Лондоні в травні 2002 року. У книзі він звинуватив російські спецслужби в організації вибухів у Росії житлових будинків у 1999 році та інших терористичних актах з метою привести до влади Володимира Путіна. Литвиненко втік з Росії у 1999 році після того, як розкрив нібито план ФСБ щодо вбивства магната Бориса Березовського &nbsp;
3 Литвиненко позує зі своєю книгою «Підрив Росії: терор зсередини» у своєму будинку в Лондоні в травні 2002 року. У книзі він звинуватив російські спецслужби в організації вибухів у Росії житлових будинків у 1999 році та інших терористичних актах з метою привести до влади Володимира Путіна.

Литвиненко втік з Росії у 1999 році після того, як розкрив нібито план ФСБ щодо вбивства магната Бориса Березовського
 
Литвиненко (праворуч) біля Палати лордів Великої Британії 14 вересня 2004 року після пресконференції, на якій пролунав заклик надати міжнародну допомогу у врегулюванні конфлікту в Чечні. На фото (зліва направо): Олександр Литвиненко, режисер Андрій Некрасов; актриса та боркиня за права людини Ванесса Редгрейв; Ахмед Закаєв, чеченський діяч, який отримав притулок у Британії; та лорд Рі, друг Литвиненка і директор кампанії &laquo;Врятувати Чечню&raquo; &nbsp;
4 Литвиненко (праворуч) біля Палати лордів Великої Британії 14 вересня 2004 року після пресконференції, на якій пролунав заклик надати міжнародну допомогу у врегулюванні конфлікту в Чечні. На фото (зліва направо): Олександр Литвиненко, режисер Андрій Некрасов; актриса та боркиня за права людини Ванесса Редгрейв; Ахмед Закаєв, чеченський діяч, який отримав притулок у Британії; та лорд Рі, друг Литвиненка і директор кампанії «Врятувати Чечню»
 
Поліцейські кордони, встановлені біля будинку Литвиненка на півночі Лондона, після його смерті, 27 листопада 2006 року
5 Поліцейські кордони, встановлені біля будинку Литвиненка на півночі Лондона, після його смерті, 27 листопада 2006 року
Алекс Гольдфарб (ліворуч), близький друг Литвиненка, дає інтерв&#39;ю ЗМІ перед входом до лікарні Університетського коледжу в центрі Лондона 20 листопада 2006 року. Литвиненко за два дні до своєї смерті залишив заяву, яку зачитав Гольдфарб
6 Алекс Гольдфарб (ліворуч), близький друг Литвиненка, дає інтерв'ю ЗМІ перед входом до лікарні Університетського коледжу в центрі Лондона 20 листопада 2006 року. Литвиненко за два дні до своєї смерті залишив заяву, яку зачитав Гольдфарб
Труну з тілом Литвиненка готують до поховання на кладовищі Хайгейт на півночі Лондона, 7 грудня 2006 року
7 Труну з тілом Литвиненка готують до поховання на кладовищі Хайгейт на півночі Лондона, 7 грудня 2006 року
Батько Литвиненка, Уолтер, прибув до мечеті Ріджентс-Парк 7 грудня 2006 року. Родина та друзі вшанували колишнього російського агента під час меморіалу в лондонській мечеті через два тижні після його смерті
8 Батько Литвиненка, Уолтер, прибув до мечеті Ріджентс-Парк 7 грудня 2006 року. Родина та друзі вшанували колишнього російського агента під час меморіалу в лондонській мечеті через два тижні після його смерті
Примірники книги &laquo;Смерть дисидента&raquo; авторів Алекса Гольдфарба та Марини Литвиненко демонструють на пресконференції з презентації цього видання в Асоціації іноземної преси в Лондоні, 19 червня 2007 року. Під час пресконференції вдова Литвиненка розповіла про своє здоров&rsquo;я
9 Примірники книги «Смерть дисидента» авторів Алекса Гольдфарба та Марини Литвиненко демонструють на пресконференції з презентації цього видання в Асоціації іноземної преси в Лондоні, 19 червня 2007 року. Під час пресконференції вдова Литвиненка розповіла про своє здоров’я
Андрій Луговий (ліворуч), колишній офіцер КДБ, і його соратник Дмитро Ковтун беруть участь у пресконференції в Москві 1 листопада 2007 року. Британське розслідування в 2016 році дійшло висновку, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, схвалив операцію розвідки щодо вбивства Литвиненка. Основними підозрюваними були визначені Луговий, згодом російський депутат, і Ковтун &nbsp;
10 Андрій Луговий (ліворуч), колишній офіцер КДБ, і його соратник Дмитро Ковтун беруть участь у пресконференції в Москві 1 листопада 2007 року. Британське розслідування в 2016 році дійшло висновку, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, схвалив операцію розвідки щодо вбивства Литвиненка. Основними підозрюваними були визначені Луговий, згодом російський депутат, і Ковтун
 
Марина Литвиненко (праворуч) і російський режисер Андрій Некрасов на показі фільму &laquo;Повстання: справа Литвиненка&raquo; в Мадриді 20 грудня 2007 року
11 Марина Литвиненко (праворуч) і російський режисер Андрій Некрасов на показі фільму «Повстання: справа Литвиненка» в Мадриді 20 грудня 2007 року
Жінки тримають плакат з портретом Литвиненка і запалюють свічки під час московського меморіалу за Олександром Литвиненком, 22 листопада 2008 року
12 Жінки тримають плакат з портретом Литвиненка і запалюють свічки під час московського меморіалу за Олександром Литвиненком, 22 листопада 2008 року
Марина Литвиненко розмовляє зі ЗМІ, покидаючи Високий суд Лондона 12 липня 2013 року на тлі закликів до публічного розслідування смерті її чоловіка
13 Марина Литвиненко розмовляє зі ЗМІ, покидаючи Високий суд Лондона 12 липня 2013 року на тлі закликів до публічного розслідування смерті її чоловіка
Лондонський готель Millennium, де нібито був отруєний Литвиненко. Розслідування за фактом радіаційного отруєння колишнього російського агента було розпочато 27 січня 2015 року
14 Лондонський готель Millennium, де нібито був отруєний Литвиненко. Розслідування за фактом радіаційного отруєння колишнього російського агента було розпочато 27 січня 2015 року
Марина Литвиненко робить заяву біля Високого суду в центрі Лондона 21 січня 2016 року після того, як британський суддя оприлюднив висновки публічного розслідування вбивства її чоловіка
15 Марина Литвиненко робить заяву біля Високого суду в центрі Лондона 21 січня 2016 року після того, як британський суддя оприлюднив висновки публічного розслідування вбивства її чоловіка
Адріан Дуайєр зобразив Литвиненка у британській виставі &laquo;Життя і смерть Олександра Литвиненка&raquo; в опері Grange Park в Сурреї в лютому 2020 року
16 Адріан Дуайєр зобразив Литвиненка у британській виставі «Життя і смерть Олександра Литвиненка» в опері Grange Park в Сурреї в лютому 2020 року
Фотографія на могилі Олександра Литвиненка на кладовищі Гайгейт у Лондоні
17 Фотографія на могилі Олександра Литвиненка на кладовищі Гайгейт у Лондоні

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