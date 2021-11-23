Справа отруєного критика Кремля Олександра Литвиненка – фотогалерея

Колишній працівник російських спецслужб, а пізніше критик Кремля Олександр Литвиненко помер 15 років тому в Лондоні після отруєння високорадіоактивним полонієм-210. Він втік у Велику Британію у 2000 році після того, як публічно звинуватив Федеральну службу безпеки Росії у змові з метою вбивства олігарха Бориса Березовського. Пізніше він став співавтором книги, в якій звинувачено ФСБ Росії у вибухах житлових будинків у 1999 році.



Британське розслідування виявило, що Литвиненко випив чай із доданим у нього полонієм під час зустрічі в лондонському готелі кількома тижнями раніше з двома росіянами, Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном. Москва відмовилася їх екстрадувати до Британії. У січні 2017 року США занесли обидвох до чорного списку, згідно із Законом Магнітського.



У постанові від 21 вересня 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі заявив, що він встановив, що вбивство було скоєно Луговим і Ковтуном, і що «були вагомі докази, яких було достатньо за відсутності спростування, що при отруєнні Литвиненка пан Луговий та пан Ковтун діяли як агенти російської держави».



(Вперше опубліковано 21 вересня 2021 року)