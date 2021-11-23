Справа отруєного критика Кремля Олександра Литвиненка – фотогалерея

Колишній працівник російських спецслужб, а пізніше критик Кремля Олександр Литвиненко помер 15 років тому в Лондоні після отруєння високорадіоактивним полонієм-210. Він втік у Велику Британію у 2000 році після того, як публічно звинуватив Федеральну службу безпеки Росії у змові з метою вбивства олігарха Бориса Березовського. Пізніше він став співавтором книги, в якій звинувачено ФСБ Росії у вибухах житлових будинків у 1999 році.
Британське розслідування виявило, що Литвиненко випив чай із доданим у нього полонієм під час зустрічі в лондонському готелі кількома тижнями раніше з двома росіянами, Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном. Москва відмовилася їх екстрадувати до Британії. У січні 2017 року США занесли обидвох до чорного списку, згідно із Законом Магнітського.
У постанові від 21 вересня 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі заявив, що він встановив, що вбивство було скоєно Луговим і Ковтуном, і що «були вагомі докази, яких було достатньо за відсутності спростування, що при отруєнні Литвиненка пан Луговий та пан Ковтун діяли як агенти російської держави».
(Вперше опубліковано 21 вересня 2021 року)
Британське розслідування виявило, що Литвиненко випив чай із доданим у нього полонієм під час зустрічі в лондонському готелі кількома тижнями раніше з двома росіянами, Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном. Москва відмовилася їх екстрадувати до Британії. У січні 2017 року США занесли обидвох до чорного списку, згідно із Законом Магнітського.
У постанові від 21 вересня 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі заявив, що він встановив, що вбивство було скоєно Луговим і Ковтуном, і що «були вагомі докази, яких було достатньо за відсутності спростування, що при отруєнні Литвиненка пан Луговий та пан Ковтун діяли як агенти російської держави».
(Вперше опубліковано 21 вересня 2021 року)