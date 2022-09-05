Що може зупинити Путіна: «закон Магнітського» і війна Росії проти України

Чому жорсткі санкції треба запроваджувати до щонайменше проти 6 тисяч осіб, прямо причетних до оборудок путінського режиму із розкрадання російського бюджету та спецоперацій із корумпування Заходу? Чого насправді боїться Путін? Що може зупинити війну? І яке значення тут має «Закон Магнітського»? Про це російська служба Радіо Свобода записала інтерв'ю із Біллом (Вільямом) Браудером, відомим фінансистом, головою інвестиційного фонду Hermitage Capital.

Браудер написав книгу «У пошуках правосуддя. Арешт активів» і стверджує, що його життю загрожує небезпека від рук кремлівських агентів.

і стверджує, що його життю загрожує небезпека від рук кремлівських агентів. Браудер пояснює, що його колега аудитор Сергій Магнітський, викрив схему масштабного розкрадання бюджетних коштів, вигадану російськими чиновниками та силовиками.

Вивчення фінансових документів, зокрема панамського досьє , показало, що мільйони доларів йшли на рахунки довірених осіб російського президента, зокрема Сергія Ролдугіна .

, показало, що мільйони доларів йшли на рахунки довірених осіб російського президента, зокрема . Частину грошей, долю яких досліджував Магнітський, могли використати на хімічну зброю у Сирії.

«Закон Магнітського» поставив під загрозу багатство і владу Путіна та його режиму, тому Сергія Магнітського знищили.

«Закон Магнітського» спочатку був спрямований проти осіб, підозрюваних у причетності до смерті юриста, але згодом його дію розширили на всіх російських чиновників, викритих у порушенні прав людини.

Білл Браудер пише, що «закон Магнітського» зміг ударити «в саме серце путінського режиму».

– Думаю, що кінець путінського режиму настане, якщо Україна зможе вигнати російських окупантів зі своєї території.

Кінець путінського режиму настане, якщо Україна зможе вигнати російських окупантів зі своєї території

Якщо це станеться, росіяни не терпітимуть Путіна, вони не зазнають слабкого невдахи. Коли Путін стане лузером, його скинуть. І якщо це станеться, я вважаю, що Олексій Навальний стане очевидним кандидатом у російські лідери. Думаю, він і зробив на це ставку, коли вирішив повернутись.

Якщо Путін самознищиться через провал в Україні, очевидним вибором буде Навальний.

– Як на вашу думку слід посилювати міжнародні санкції, введені проти Росії?

– Я думаю, що мають бути посилені санкції проти російських олігархів, зберігачів офшорного багатства Путіна.

Поки лише 40 олігархів потрапили під санкції, а у списку «Форбса» їх 118.

Поки лише 40 олігархів потрапили під санкції, а у списку «Форбса» їх 118

І є ще «апаратники», проти яких пропонують запровадити санкції Олексій Навальний та ФБК, вони мають список із 6000 осіб, які працюють на машину війни.

Крім того, військова допомога Україні має бути збільшена. Впевнений, що якщо Захід буде непохитний і не втратить своєї рішучості, у Путіна врешті-решт закінчаться гроші і, отже, він більше не зможе оплачувати свою дорогу війну.

– Як ваші особисті цілі змінилися за роки, що минули від дня смерті Сергія Магнітського? Яка зараз у вас головна мета?

– Моя головна мета, щоб «закон Магнітського» був прийнятий у всіх країнах, де дотримуються законів і де російські чиновники зберігають свої гроші.

Наразі закон прийнято у 34 країнах, але в цьому списку немає Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї, ПАР. Тож є ще кілька країн, де потрібно ухвалити «закон Магнітського».

Мені хотілося б, щоб усі чиновники, які причетні до війни в Україні, підпали під «закон Магнітського»

І мені хотілося б, щоб усі чиновники, які причетні до війни в Україні, і всі чиновники, причетні до арешту інакодумців та опозиціонерів у Росії, – абсолютно всі – підпадали під «закон Магнітського».

Вони повинні заплатити за причетність до путінської клептократії та участь у путінських вбивствах. Така моя ціль.

– Як «закон Магнітського» може працювати зараз, в умовах війни та конфронтації Путіна із Заходом, що посилилася? Чи не застарів він з огляду на те, що введено так багато нових санкцій?

– «Закон Магнітського» – це особлива зброя. Згідно із цим законом, у порушників прав людини та корупціонерів блокуються активи і ці люди позбавляються можливості їздити за кордон.

2012 року, коли закон з'явився, це була новаторська ідея. Насамперед накладалися санкції на цілі країни.

Я витратив 10 років на те, щоб пояснювати, сперечатися, переконувати урядовців та законодавців з різних країн, і врешті-решт усі прийняли цю ідею: звичайно ж, у цьому набагато більше сенсу, ніж переслідувати цілу країну.

В результаті «закон Магнітського» – це основа для всіх санкцій, які були накладені на Путіна, його оточення та його олігархів у зв'язку з війною.

«Закон Магнітського» – це основа для всіх санкцій, які були накладені на Путіна

Я не згоден з тим, що «закон Магнітського» недостатній сам по собі, але коли ще вводяться санкції проти резервів російського Центробанку і конкретних олігархів, він матиме особливий ефект, і це важлива частина всеосяжних планів Заходу, який має намір зупинити жахливе і кровопролитне вторгнення в Україною.

– Ви описуєте корумпованих російських політиків, яких цікавлять лише гроші. Але зараз вони оголосили війну всьому західному світу і через це втрачають багато грошей. Як ви пояснюєте цю психологічну метаморфозу?

– Путін та люди навколо нього безперечно цікавилися лише грошима, коли прийшли до влади. І я вважаю, що будь-яка людина, яка має позицію в системі влади, робить це заради грошей – від простого інспектора ДІБДР, який бере хабарі у автомобілістів, до президента.

Війна для Путіна – це відчайдушна спроба зберегти владу та вижити

Я впевнений, що Володимир Путін та його оточення за 22 роки вкрали трильйон доларів із скарбниці. Але вони не зможуть зберегти ці гроші, втративши владу.

Якщо Путін втратить владу, він опиниться під слідством, його засудять, гроші відберуть, він потрапить за ґрати, а можливо, й розлучиться із життям. Він розуміє, що гроші, які він вкрав, перестануть належати йому, якщо він не залишиться при владі.

І я думаю, що він дуже боїться втратити владу після 22 років правління, боїться втратити її після епідемії ковіду внаслідок економічної стагнації.

Вважаю, що Путін затіяв війну насамперед заради того, щоб відволікти росіян від їхніх турбот і створити образ зовнішнього ворога. Для нього це відчайдушна спроба зберегти владу та вижити. Справа вже не в грошах. Гроші створили небезпечну ситуацію, яка може у якийсь момент призвести до народного повстання. Йому треба було це запобігти, тому він і розпочав війну.

– Ваша книга не лише про боротьбу з путінською клептократією, а й про боротьбу з міжнародною бюрократією, яка перешкоджала просуванню «закон Магнітського»?

– Кремль 22 роки експортував корупцію, але експортувати корупцію можна лише тоді, коли Захід імпортує корупцію.

Це означає, що багато політиків і чиновників або заплющували очі на брудні справи Путіна, або заохочували їх і отримували вигоду.

Кремль 22 роки експортував корупцію на Захід

Багато юристів, банкірів, піарників, слідчих отримували неабиякі суми від росіян і активно працювали на путінському режимі, переслідували його ворогів, мене зокрема, і сприяли процвітанню клептократії. Так що так, у мене були проблеми не лише з Путіним та його режимом, а й з тими, хто працював на нього на Заході та не давав зупинити цю кричущу несправедливість.

– Ви описуєте у книзі, як агенти Путіна використовували різні методи, особливо під час президентства Трампа, щоб затримати вас та відправити до Росії. На вашу думку, вам й досі загрожує небезпека?

– У мене в цьому немає жодних сумнівів. Іранський режим випустив фетву проти Салмана Рушді 30 років тому, і днями на нього було скоєно замах. Путінська фетва щодо мене була випущена лише 12 років тому, і вона не скасована до сьогодні. Я не збираюся розслабитися і відмовитися від охорони, я, як і раніше, дуже помітна мета для Путіна та його спільників.

– Багато сторінок у вашій книзі присвячені зраді. Люди, яким ви довіряли, яких вважали своїми союзниками, переходили до табору ваших ворогів. Чому це відбувалося так часто?

– З того часу, як я розпочав цю війну з Путіним та його режимом, я виявив, що існують аморальні люди, які готові душу продати за гроші.

Сергія Магнітського убили після року тортур, коли йому було 37 років

Я бачив і таких юристів, і політиків – так абсолютно продажних людей багато. Але я не хочу узагальнювати, адже є люди вкрай принципові, не готові відмовитися від своїх принципів. Так що за цей час я зустрів багато і добрих, і поганих людей.

– Багаторічна боротьба з путінським режимом вас не втомила?

– Коли я втомлююся від неї – а я, звичайно, втомлююся, – я згадую Сергія Магнітського, якого було вбито після року тортур, коли йому було 37 років, убито через те, що працював у моїй компанії...

Якби він не працював на мене, він був би сьогодні живий. І почуття відповідальності, відчуття несправедливості – це те, що дає мені сили продовжувати мою справу і через 13 років після її смерті.