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МЗС: Київ підготував санкційний список із 12 тисяч російських олігархів, посадовців, пропагандистів

«Працюємо над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України»

Міністерство закордонних справ України заявляє про намір домагатися запровадження санкцій проти очільника РПЦ Кирила й інших росіян, які підривають національну безпеку.

Загалом українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України. Російський режим, який завдав стільки горя українцям, має понести найсуворішу відповідальність», – наголосив речник.

3 червня постійні представники країн-членів ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. До санкційного списку внесли 18 юридичних і 65 фізичних осіб із Росії. Патріарх РПЦ Кирило під санкції не потрапив.

Раніше виключити зі списку індивідуальних санкцій патріарха Московського Кирила вимагала Угорщина.

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