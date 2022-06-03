ЄС запровадив санкції проти Москви і Мінська. У списку – засновник «Яндекса», Кабаєва і голова ЦВК Білорусі

Європейський союз у рамках шостого пакету санкцій, офіційно затвердженого 3 червня, вніс до санкційного списку 18 юридичних і 65 фізичних осіб із Росії, включаючи засновника «Яндекса» Аркадія Воложа й олімпійську чемпіонку Аліну Кабаєву, яка, як пишуть кілька років різні ЗМІ, є матір’ю дітей президента РФ Володимира Путіна.

Під санкції підпали діти і дружина речника Путіна Дмитра Пєскова Микола і Єлизавета Пєскова і Тетяна Навка, а також голова «Роскомнагляду» Андрій Липов, власник «Незалежної нафтогазової компанії» Едуард Худайнатов і син бізнесмена Євгена Пригожина Павло.

Крім того, санкції ввели проти голови окупаційної «адміністрації» Херсонщини Володимира Сальда і його заступника Кирила Стремоусова, військовослужбовців 64-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади (Євросоюз називає їх причетними до вбивств цивільних жителів у Бучі) та начальника Наццентру управління обороною РФ Михайла Мізінцева.

Серед компаній, включених до списку санкцій, – УАЗ, Воентелеком, «КамАЗ», «Татнефть», «Нефтехим», Балашихінський ливарномеханічний завод. Під блокуючими санкціями ЄС опинився Національний розрахунковий депозитарій, який входить до групи «Московської біржі».

У рамках шостого пакету санкцій ЄС запроваджує часткове ембарго на російську нафту. Протягом шести місяців Євросоюз має намір відмовитися від імпорту російської нафти, протягом восьми місяців – від імпорту нафтопродуктів.

Санкції також передбачають відключення від SWIFT «Сбербанка», «Россільгоспбанку» та МКБ. Від мовлення на території ЄС відключать телеканали «Росія-24», «РТР-планета», «ТВ-Центр».

У документі наголошується, що ЄС розширить експортні обмеження на перелік товарів і технологій, «які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки Росії». Вони включають 80 видів хімікатів, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї. Шостий пакет санкцій включає також заборону на консалтингові, аудиторські та піар-послуги для РФ, що обмежує надання хмарних сервісів, додали в Раді ЄС.

Євросоюз також запровадив санкції проти білоруських фізичних і юридичних осіб. До нього потрапили, зокрема, голова ЦВК Ігор Карпенко, співробітник телеканалу СТВ Григорій Азаренок, співробітниця газети «СБ. Білорусь Сьогодні» Людмила Гладка, генеральний директор «Білоруськалія» Ігор Головатий, начальник відділу прокуратури Гомельської області Денис Мікушев, суддя гомельського суду Микола Доля.

До списку санкцій також включили «Белтелерадиокомпанию», «Білоруськалій», «Білоруську калійну компанію», «Інтер Тобако», «Нафтан», тютюнову фабрику «Німан», «Белмитсервіс» і «Белкомунмаш». Від SWIFT відключать Білоруський банк розвитку та реконструкції.