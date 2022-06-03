«Обмежуємо здатність Кремля фінансувати війну» – Боррель про затверджений ЄС шостий пакет санкцій

Постійні представники країн-членів ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Як прокоментував рішення представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, це обмежить здатність Кремля фінансувати війну.

«Сьогоднішнім пакетом ми посилюємо обмеження здатності Кремля фінансувати війну, запроваджуючи додаткові економічні санкції. Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходів для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також запроваджуємо санкції проти тих, хто несе відповідальність за звірства, що мали місце в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна», – заявив Жозеп Боррель.

Санкції ЄС передбачають часткове ембарго на нафту, відключення від SWIFT «Ощадбанку», «Россільгоспбанку», МКЛ та Білоруського банку розвитку та реконструкції. ЄС також відключає від мовлення на своїй території телеканали «Росія-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». Шостий пакет санкцій ЄС також містить заборону на консалтингові, аудиторські та піар-послуги для РФ, що обмежує надання хмарних сервісів, додали в Раді ЄС.

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії. Передбачена ним часткова заборона на експорт російської нафти не стосується однак нафти, що постачається трубопроводами. Проте, як кажуть експерти, імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.

Раніше також повідомлялося, що деякі країни-члени ОПЕК розглядають можливість призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти.