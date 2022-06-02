Угорщина вимагає виключити з пакету санкцій проти РФ патріарха Кирила

Угорщина наполягає на виключенні зі списку індивідуальних санкцій патріарха Московського та всієї Русі Кирила.

Як повідомила агенція Bloomberg з посиланням на офіційних осіб, знайомих із перебігом консультацій за зачиненими дверима, ім’я Кирила, який активно висловлюється на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна, в тому числі, у питанні війни в Україні, все ж не згадувалося лідерами країн ЄС під час саміту раніше цього тижня.

30 травня було оголошено, що учасники саміту ЄС узгодили – у рамках шостого пакету санкцій – ембарго на імпорт російської нафти, але під тиском Будапешта заборона поки що буде частковою і торкнеться лише постачання морем. Угорщина, а також Словаччина та Чехія продовжать отримувати російську нафту трубопроводом «Дружба». Проте, навіть з урахуванням цього винятку для трьох країн, імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.

Вперше про підготовку Євросоюзом обмежувальних заходів проти патріарха Кирила ЗМІ повідомили на початку травня. Запровадити санкції запропонувала Литва, але МЗС країни зазначило, що невідомо, чи вдасться це зробити.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого називають проросійським політиком, тоді говорив, що його країна не підтримає включення до списку санкцій глави РПЦ, назвавши це проблемою свободи віросповідання.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що плани щодо обмежень проти патріарха Кирила «інфернальні» і свідчать про безпорадність та страх ЄС.