Голова ОВА «підписав розпорядження» про перехід трьох релігійних громад Київщини з УПЦ (МП) до ПЦУ

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк підписав розпорядження про перехід трьох релігійних громад Київської області до Православної церкви України. Про це пресслужба адміністрації повідомила 20 квітня.

За заявою, розпорядження передбачає перехід громад з Української православної церкви Московського патріархату.

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Крім того, триває підготовка розпорядження про реєстрацію ще трьох релігійних громад Київської області зі зміненою підлеглості, яке планується підписати до Великодня.

«Якщо є законні підстави та бажання релігійної громади про перехід – ми будемо це робити. Обласна військова адміністрація діє виключно в законодавчому полі в інтересах своїх жителів та української держави», – йдеться в коментарі Павлюка.

Київська ОВА не називає, які саме громади перейшли до Православної церкви України.

Як правило, Перехід з Московського патріархату до ПЦУ відбувається за ініціативи самої громади.

За повідомленнями, щонайменше 15 із 53 єпархій УПЦ (МП) перестали поминати Московського патріарха Кирила на богослужіннях після вторгнення РФ в Україну.