Верховній Раді пропонують заборонити Московський патріархат на території України

Депутатам Верховної Ради 29 березня надано для ознайомлення законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України, йдеться на сайті українського парламенту. Ініціаторкою законопроєкту є депутатка Оксана Савчук.

Документ пропонує заборонити діяльність Московського патріархату –Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною РПЦ, зокрема Української православної церкви (УПЦ).

Крім того, законопроєкт передбачає, що вся власність органів церковної влади та управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, що є її частиною, зокрема Київської митрополії УПЦ, синодальних установ, управління єпархій, протягом 48 годин із дня ухвалення закону інвентаризується та націоналізується у порядку, встановленому урядом.

Водночас релігійні громади, монастирі та духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити своє підпорядкування протягом 14 днів із дня набрання чинності закону на підставі законодавства про свободу совісті та релігійні організацій.

В інтерв’ю Радіо Свобода в УПЦ (Московського патріархату) закликали не захоплювати насильно їхні храми для переходу в інші конфесії.

«Вірні УПЦ (МП) – це також українці. Нам потрібно об’єднатися, щоб захистити нашу країну, а вже після війни ми будемо вирішувати, кожна конфесія окремо, як їй жити далі», – повідомли Радіо Свобода в УПЦ (Московського патріархату).

За повідомленнями, щонайменше 15 із 53 єпархій УПЦ (МП) перестали поминати Московського патріарха Кирила на богослужіннях після вторгнення РФ в Україну.