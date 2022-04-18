Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Священники УПЦ (МП) зібрали майже пів тисячі підписів за церковний трибунал над Кирилом

Підписи священників збирали під зверненням духовенства до Предстоятелів Східних Церков щодо суду над патріархом Кирилом

Священники УПЦ (МП) зібрали 430 підписів за міжнародний церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом, повідомив Радіо Свобода клірик Дніпропетровської єпархії УПЦ, протоієрей Андрій Пінчук, який був одним з ініціаторів збору.

Підписи священників збирали під зверненням духовенства до Предстоятелів Східних Церков щодо суду над патріархом Кирилом.

Як розповів Андрій Пінчук, тепер звернення у перекладі на грецьку мову подадуть на розгляд до Собору Предстоятелів Константинопольської, Александрійської, Антіохійської, Єрусалимської та Кіпрської церков, якому підсудний патріарх Кирило.

«Вони мають спершу прийняти до розгляду, а потім ухвалити рішення про призначення засідання. Але я не знаю про терміни», – сказав священник.

Як він розповів, текст англійською мовою подадуть до предстоятелів інших православних церков для ознайомлення. Звернення, перекладене російською мовою, направлять патріарху Кирилу «для розуміння того, що він накоїв в Україні й у чому його звинувачує українське духовенство», каже Андрій Пінчук.

«Основне звинувачення – підтримка розповсюдження вчення про «русскій мір», що, на нашу думку, є різновидом єресі етнофілетизму. Це коли щось національне ставиться над християнським універсалізмом, коли за димом «національних ідей» не видно Христа і Божої істини», – зазначив священник у коментарі Радіо Свобода.

Він зауважив, що в історії є прецеденти щодо позбавлення керівників церков сану саме через таку процедуру. 450 років тому у Росії саме Собор Предстоятелів позбавив сану патріарха Никона.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG